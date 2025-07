Aldini, volantini e raccolta firme: "Salviamo il tempo pieno"

A Cesenatico i genitori dei bambini iscritti alla scuola materna Mirca Aldini di Cannucceto hanno organizzato una raccolta di firme a sostegno dell’istituto nel centro della frazione. L’obiettivo è opporsi alla chiusura del tempo pieno per i piccoli nati nel 2012 iscritti al primo anno, che ritengono profondamente ingiusta e scorretta, visto che è stata comunicata dall’autorità scolastica soltanto a fine maggio, quando le iscrizioni erano già state effettuate. È già possibile firmare nei seguenti punti: Pub Maraffa, Natura Center di Villalta, Frutta e verdura Andrea di Villalta, Nero Caffè – Bar Tabacchi Senni a Borella e Tabaccheria Zoffoli Cinzia nel quartiere Madonnina. Oggi e domani, durante la festa parrocchiale di Cannucceto, sarà possibile sottoscrivere la petizione. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare per far sentire la propria voce e difendere il diritto al tempo pieno per i bambini della scuola "Aldini".

"Per sensibilizzare la popolazione – dicono gli organizzatori – saranno anche distribuiti volantini, per informare tutta la cittadinanza della discriminazione che sta colpendo ingiustamente la scuola dell’infanzia e le famiglie coinvolte. Oltre a denunciare il trattamento penalizzante riservato alla scuola, l’iniziativa vuole richiamare l’attenzione sulla necessità di garantire il diritto all’istruzione per tutti i bambini, senza disparità, e sulla tutela della scuola pubblica come presidio educativo e sociale del territorio. È fondamentale agire ora per evitare il rischio di future chiusure e difendere un servizio essenziale per la comunità". g.m.