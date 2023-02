"Aleppo in macerie, la gente ha bisogno di tutto"

Immagini agghiaccianti quelle del terremoto, non solo in Turchia ma anche oltre il confine in Siria. "La situazione ad Aleppo è drammatica, i palazzi crollati, le macerie rendono le strade non percorribili, la gente terrorizzata e infreddolita ha bisogno di tutto". A raccontare una città in ginocchio è, da Aleppo, Filippo Agostino, coordinatore dei progetti della Fondazione Avsi in Siria. "Il terremoto è una crisi arrivata dopo tutte le altre che affliggono la Siria – aggiunge - non ultima l’epidemia di colera". Avsi, l’ organizzazione senza scopo di lucro ispirata alla dottrina sociale della Chiesa Cattolica, è nata a Cesena nel 1972. E’ impegnata con più di 200 progetti di cooperazione allo sviluppo in 38 paesi ed è presente anche in Siria. "Al momento i morti accertati in Siria risultano 461 e 1300 i feriti - aggiunge Agostino –ma i numeri stanno salendo. La città è in ginocchio la popolazione ha bisogno di coperte, vestiti, pasti caldi perché ha abbandonato le case senza riuscire a portare via nulla". "Sono già stati allestiti 17 centri di raccolta per cercare di tenere al caldo le persone - aggiunge - qui piove a dirotto, siamo sotto zero e la notte si avvicina. Nonostante ciò, per la paura, c’è gente disposta a dormire in tenda nei parchi della città, pur di non rientrare a casa con le scosse che si susseguono". Il sisma di magnitudo 7.8 è avvenuto alle 4.17 (2.17 ora italiana) con epicentro a Gaziantep, città del sud est della Turchia, a una cinquantina di chilometri dal confine siriano. Lo staff di Avsi sta aiutando migliaia di feriti e sfollati ad Aleppo, in Siria, a 100 chilometri dall’epicentro. "La situazione è drammatica, la gente ha ancora paura – dice Agostino -. Fondazione Avsi è presente nel territorio per dare il suo aiuto". Chi vuole contribuire può farlo con: bonifico bancario intestato a Fondazione Avsi. Causale: terremoto in Siria. presso Unicredit Spa. IBAN: IT 22 T 02008 01603 000102945081. Bic (Swift code): UNCRITMM. Oppure digitare ‘Avsi.org’ e cliccare su: ‘dona ora terremoto tra siria e turchia’. Avsi è presente in Siria dal 2015. L’Ospedale Saint Louis di Aleppo è proprio uno degli ospedali che Avsi sostiene attraverso il progetto ‘Siria. Ospedali Aperti’.

a.s.