Alessandra Lini da Busto Arsizio, 103 anni e da 60 a Cesenatico

C’è una turista che è veramente una donna speciale. Il suo nome è Alessandra Lini, abita a Busto Arsizio in provincia di Varese e a 103 anni è una persona molto lucida, indipendente, con un buon senso dell’ironia e tanta voglia di vivere e di sapere.

Al Bagno Marconi l’abbiamo incontrata assieme alla figlia Grazia Rimoldi e alla nipote Barbara Sala. Alessandra, per tutti Sandra, era su un lettino ed aveva tutto tranne che l’aspetto dell’ultracentenaria, visto che stava leggendo un periodico senza nemmeno utilizzare gli occhiali da vista. Per noi comuni mortali sembra impossibile che abbia 103 anni, ma lei mette subito le cose in chiaro, perchè ci ha detto di non volere interviste, che detesta le foto e vuole continuare a leggere ciò che le interessa.

Ieri mattina il sindaco Gozzoli l’ha voluta premiare con due targhe speciali. La prima, più personale, per il suo compleanno 103 festeggiato l’11 luglio scorso; la seconda è legata invece alla città di Cesenatico, visto che Sandra sceglie di trascorrere qui le sue estati da oltre 60 anni, uno dei record assoluti per quanto riguarda la fedeltà vacanziera, visto che la turista ha vissuto più estati in questo spicchio di riviera romagnola rispetto a quelle vissute nella sua città natale. Prima con il marito, poi sola con la figlia quando è rimasta vedova, e negli ultimi anni Sandra ha deciso di trascorrere le vacanze estive a Cesenatico con le ’sue’ donne inseparabili, la figlia Grazia e la nipote Barbara. Sandra ha trasmesso l’amore per Cesenatico anche al genero e alla nipote che ogni anno non mancano di accompagnarla all’Hotel Marilinda, la casa estiva di questa famiglia al cui capo c’è la mitica Alessandra Lini.

Giacomo Mascellani