Alessandri entra in Acqua Filette

Novità per l’Acqua Filette, marchio storico italiano su cui ha appena investito Wellness Holding, la società della famiglia Alessandri guidata da Nerio (foto), patron di Technogym. La notizia dell’operazione, trapelata sulla stampa nei giorni scorsi, è stata poi confermata dallo stesso Alessandri sui propri canali social. Sebbene la quota rilevata non sia stata resa nota, si parla di un’acquisizione pari al 49% del capitale di Acqua Filette. La partnership tra il colosso cesenate del wellness e la storica realtà frusinate, fondata nel 1894 e tuttora gestita dalla famiglia Ricci, sarebbe non solo di natura azionaria, bensì industriale con valorizzazione della sorgente di Guarcino, nel cuore dell’Appennino laziale.