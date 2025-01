Foto Mario non molla. Lo storico fotografo di Gambettola Mario Alessandrini alla soglia degli 80 non molla la macchina fotografica e continua a restare nel suo negozio, sempre pronto a correre dove c’è da scattare una fotografia. In 63 anni di lavoro, prima apprendista a Cesena e poi titolare del suo esercizio a Gambettola, Mario ha fotografato migliaia di persone, sia di Gambettola che dei paesi collinari del cesenate e del Rubicone, iniziava a scattargli le prime foto fin dal battesimo e poi via via la comunione, la cresima e il matrimonio, inoltre in decine di casi Mario ha fotografato prima i giovani sposi e poi dopo una ventina di anni il loro figlio novello sposo, ma non è tutto perché di recente, e questo è davvero un primato, Mario ha immortalato il matrimonio del figlio del figlio di una coppia di sposi che lui aveva fotografato nei primi anni ‘70.

Quanti matrimoni ha fatto nella sua lunga carriera? "Ne ho davvero fatti tantissimi – risponde – una volta il matrimonio in chiesa era molto sentito, era una meta della vita a cui tutti miravano e il servizio fotografico era importante". Anche fuori Gambettola? "Avevo un giro molto largo – spiega il fotografo – oltre ai comuni vicini come Gatteo, Montiano, Longiano, Sogliano e Roncofreddo, alcune volte sono andato fuori Regione e in un caso mi sono spinto persino fino a Santa Maria di Leuca".

A Gambettola basta pronunciare Foto Mario che tutti lo identificano per lo storico fotografo del paese che ha il suo negozio in Corso Mazzini. Mario con la sua macchina fotografica al collo è sempre presente a qualsiasi evento, da quelli pubblici dell’amministrazione comunale, fino alle manifestazioni come il Carnevale, la Mostrascambio, Fiera della Canapa, i concerti della Banda, i saggi scolastici e tanto altro.

Vincenzo D’Altri