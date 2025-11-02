Alessandrini: "La pianura si faccia carico della montagna"

La pianura si faccia carico della montagna. Lo chiede Confartigianato, che da anni avanza questa istanza. Ad affermarlo è Claudio Alessandrini, presidente di Confartigianato Valle del Savio: "Per sostenere chi fa impresa nei nostri territori montani e collinari servono interventi concreti e mirati. Serve rafforzare le infrastrutture, semplificare l’accesso ai finanziamenti e favorire la formazione e l’innovazione, così da rendere competitive le piccole e medie imprese locali, preservando al contempo le competenze artigiane che sono il cuore della nostra comunità".

"Vorrei anche sottolineare – aggiunge Alessandrini – l’importanza della cooperazione fra territori. La pianura deve farsi carico delle aree collinari e montane delle cui bellezze ambientali beneficia, visto il gap infrastrutturale e di sviluppo che ancora le penalizza. Soltanto lavorando in rete, con sinergie tra imprese, istituzioni e comunità locali, possiamo creare opportunità diffuse e far crescere l’economia del nostro Appennino cesenate".

"L’artigianato – argomenta Alessandrini – non è solo economia. Le imprese artigiane mantengono servivi, saperi, e tessuto sociale nei nostri borghi. Dobbiamo valorizzare questi presìdi, combinando tradizione e innovazione, e puntare su progetti che favoriscano il ripopolamento, soprattutto attraverso la partecipazione di giovani e donne imprenditrici".

"In questo modo – conclude Alessandrini– possiamo far sì che il Cesenate e l’alta Valle del Savio, non siano solo territori da preservare, ma motori di vitalità e sviluppo sostenibile, capaci di offrire opportunità e qualità della vita ai residenti, e attrattività per chi vuole investire e lavorare nelle nostre comunità".

gi. mo.