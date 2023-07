Alessia, la giovane regina di tre orchestre

di Ermanno Pasolini

E’ probabilmente l’unica cantante regina di tre orchestre o gruppi: Moreno Liscio 51, Grande Evento e Fade. Alessia Dalcielo, 26 anni, dall’1 gennaio 2020 è la nuova cantante dell’orchestra Grande Evento e dei gruppi di Moreno il Biondo. E’ nata e abita a Rimagna sull’Appennino tosco-emiliano, provincia di Parma ed è diventata la beniamina dei turisti di Gatteo Mare dove ogni venerdì si esibisce con i Fadeche propongono tutti i più grandi successi di Sanremo.

Come si sente a essere la regina di tre orchestre?

"Ogni anno è un’avventura diversa in cui non finisco mai di imparare da tutti i miei colleghi e amici. In tutti e tre i gruppi sono l’unica donna e spesso devo controllare i maschietti".

Quando ha iniziato a cantare? "Mi sono avvicinata fin da piccola alla musica iniziando a cantare con mia nonna paterna Amabile, da cui ho ereditato la passione per il canto e anche il mio timbro vocale. A 12 anni iniziai a prendere lezioni di canto all’interno di un coro di voci bianche, facendo però la solista. La professione vera e propria l’ho iniziata con la maggiore età sempre in orchestre, continuando a studiare canto con importanti insegnanti come Silvia Mezzanotte che ha militato anche nei Matia Bazar".

Qual è stata la prima orchestra?

"Avevo 19 anni e mezzo quando sono entrata nella Franco Bagutti Band dove sono rimasta due anni. Nel 2019 ho ripreso gli studi universitari iscrivendomi a Scienze dell’educazione e mi sono laureata in marzo, con la specializzazione nella musica con bimbi piccoli. Amo molto i bambini e condividere il mio sapere con altri. Un giorno mi piacerebbe diventare un’insegnante di canto".

Il ritorno in orchestra?

"L’1 gennaio 2020 ho debuttato con la Grande Evento e iniziato questa nuova e straordinaria avventura con il brano ’Stelle lucenti’ scritto per me da Carlo Marrale dei Matia Bazar".

Come si trova con Moreno il Biondo, il Grande Evento e i Fade?

"Mi sono integrata subito molto bene con tutti. Siamo musicalmente e caratterialmente molto affini e sul palco c’è una grande intesa con tutti. Per me è una grande famiglia".

Qual genere predilige?

"Il pop, e la musica dance".

E il liscio?

"Amo il liscio. Canto anche rap e ho avuto l’opportunità di duettare con il rapper Moreno Donadoni vincitore di Amici e poi con Iva Zanicchi e i Nomadi".

Cosa fa nel tempo libero?

"Scrivo e leggo e, come se non mi bastassero le tante serate sul palco, canto perchè rilassa".