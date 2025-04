Alessio Atzeni a Milano per svelare i segreti della Mona Lisa

Alessio Atzeni, artista, scrittore, di San Piero in Bagno, oggi a Milano, al Grand Hopening Villa Da Vinci, terrà una conferenza su "Mona Lisa Code". L’evento è organizzato in occasione dell’apertura del Salone del Mobile di Milano. Il maestro Atzeni è stato chiamato a parlare dell’opera di Leonardo in qualità di esperto sul grande artista fiorentino. Svelerà i segreti nascosti nella Gioconda, di fronte a un pubblico internazionale appassionato al dipinto più famoso al mondo: i codici e gli enigmi, dai decori dell’abito che formano una misteriosa sigla, alle allusioni simboliche celate, nel misterioso sfondo. "Nella Mona Lisa – spiega Atzeni – troviamo un messaggio universale che il grande genio ha voluto lasciare ai posteri come testamento sapienziale della sua sconfinata conoscenza esoterica. Si tratta ovviamente di una versione non ufficiale della storia dell’arte, quella parte di storia riservata agli iniziati alle scienze ermetiche. Siccome Leonardo era maestro di enigmi cercherò di incuriosire i numerosi ospiti internazionali con le stesse armi del maestro, giocando con la magia della pittura".

gi. mo.