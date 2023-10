Alessio Atzeni a San Piero in Bagno: presentato il suo nuovo libro a Firenze

Le sue coinvolgenti pagine, intinte di arte e artisti, fluiranno anche nella Città del Giglio. Sarà, infatti, presentato questa sera alle 21, alla Libreria Salvemini di Firenze, il nuovo libro di Alessio Atzeni (nella foto), pittore, scultore e scrittore sampierano. Il suo recente saggio dal titolo ’I segreti nascosti nelle opere d’arte’, di edizioni Diarkos (Rusconi Libri), è alla terza ristampa a soli tre mesi dall’uscita.

Spiega l’autore: "Si tratta di un’avventura immersiva nell’arte, da godere con leggerezza e soprattutto con mente aperta. Le opere artistiche celano spesso verità nascoste che suscitano nel lettore meraviglia, attrazione e innamoramento. Un dipinto, infatti, ci racconta contemporaneamente molte storie, è una sfinge che può celare segreti, e noi che lo osserviamo veniamo rapiti dai dipinti e dalle sculture, come se fossero in grado di parlarci e incantarci per vie misteriose".

Continua Atzeni: "Nel libro sono rivelati molti segreti inediti: i nomi dei familiari della stirpe dei Medici nascosti nei personaggi mitologici, il simbolismo e le lettere ebraiche celate nelle pose che vanno a formare un nome nel quadro la ’Primavera’ di Botticelli. Queste scoperte, da sole, dovrebbero rivoluzionare il modo di vedere quest’opera e l’arte in genere, perché mostrano un modo nuovo di osservare e leggere i capolavori".

Atzeni, originario di San Piero in Bagno, vive a Cesena da diversi anni, conduce su Teleromagna la rubrica d’arte ’Arte del Risveglio’. Tiene, altresì, seminari e conferenze in tutta Italia, dove guida lo spettatore alla scoperta dei codici nascosti nell’arte. Insegna pittura rinascimentale e disegno realistico alla scuola d’arte ’Accademia delle Grazie’, con migliaia di allievi sparsi lungo tutto lo Stivale, che lo seguono on line.

Gilberto Mosconi