Alessio Atzeni, conferenza a Firenze sulla magia dell’arte

Alla Libreria Salvemini, nel centro storico di Firenze, l’artista sampierano Alessio Atzeni ha tenuto con successo una conferenza dal titolo ’La dimensione magica dell’Arte’. L’autore ha accompagnato gli intervenuti alla conferenza ad analizzare i diversi strati di lettura, i codici e i significati nascosti che le maggiori opere del genio umano contengono, alla scoperta di una nuova percezione artistica. Ha sottolineato Atzeni, artista poliedrico originario di San Piero in Bagno, ora residente a Cesena: "La serata ha proposto un’avventura immersiva nell’arte. Un dipinto ci racconta molte storie, è una sfinge che può celare segreti, e veniamo rapiti dai dipinti e dalle sculture, come se fossero in grado di parlarci, per vie misteriose". Atzeni conduce la rubrica d’arte ’Arte del Risveglio’ su Teleromagna TR24, tiene seminari e conferenze ed è autore dei libri ’I segreti nascosti nelle opere d’arte’ e ’Arte del risveglio’.

gi. mo.