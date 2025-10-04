Alexide punta al futuro con il digitale. Festeggia 20 anni con Confartigianato

L‘impresa cesenate Alexide, fondata da Alessandro Fagioli e Alessandro Freschi, associata a Confartigianato, ha festeggiato ieri con clienti e amici i venti anni di attività nella sede di via Cristoforo Roda. "Facciamo sviluppo software – spiegano i titolari -. Con noi lavorano 18 dipendenti e due tirocinanti. Clientela composita perlopiù da aziende del comparto metalmeccanico, 25% in Romagna, 60% nel resto d’Italia e il 15% all’estero".

Alexide si avviò in un negozio di trenta metri a Borello. "Abbiamo impiegato i primi anni a creare il prodotto (SolidRules) – spiegano i titolari – e a cercare un canale di vendita. Partenza durissima. Quando abbiamo cominciato a confrontarci con gli altri e a condividere le esperienze restituendo qualcosa al territorio è cambiato tutto. Il ruolo di Confartigianato è stato fondamentale, la prima esperienza associativa è coincisa con l’inizio della crescita. Oggi siamo nella comunità digitale".

Pioniere dell’applicazione dell’intelligenza artificiale, nel 2021 Alexide (i componenti del gruppo nella foto) ha introdotto nella nuova sede l’AI predittiva per pilotare le luci e il sistema di caldo freddo nella nuova sede. "Ora stiamo implementando – concludono Fagioli e Freschi – un nuovo modello organizzativo, con certificazione di qualità sulla sicurezza informatica. I risultati sembrano premiarci: nei primi nove mesi di quest’anno abbiamo già superato il fatturato dell’intero 2024".