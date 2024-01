Alfabetizzazione digitale: "Facilitatori in campo, aiuteranno a usare la rete"

Favorire l’alfabetizzazione digitale dei cittadini, ma anche la loro inclusione e integrazione, fino alla nascita di vere comunità digitali, con un’attenzione particolare alle persone che non utilizzano abitualmente smartphone, computer, tablet e altri dispositivi tecnologici. Prosegue il percorso avviato dal Comune di Cesena, insieme all’Unione dei Comuni Valle Savio, riguardante la creazione sul territorio di una rete di servizi di facilitazione digitale rivolta ai cittadini, accompagnata da attività di supporto all’utenza, corsi in presenza e webinar.

Dopo aver consolidato l’esperienza dello Sportello facile, sei comuni (Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto) danno ora avvio a un nuovo progetto di diffusione della cultura digitale sul territorio supportato da un finanziamento di 172.500 euro assegnato dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del bando riguardante l’apertura di Punti Digitale Facile.

Nelle sedi comunali e in altri luoghi pubblici di comunità (biblioteche, hub di quartiere, uffici turistici) saranno creati cinque punti di facilitazione digitale: per Cesena/Montiano presso il palazzo comunale di Cesena e il centro commerciale “Montefiore” (dove saranno proposti incontri formativi), presso la sede comunale di Montiano; presso il nuovo hub di comunità Cervese e nella sede del Quartiere Borello; per Mercato Saraceno/Sarsina presso la sede della biblioteca comunale di Mercato Saraceno e la sede dell’ufficio turistico di Sarsina; per Bagno di Romagna/Verghereto nelle rispettive sedi comunali.

Il progetto presentato dall’Unione è risultato, insieme ad altri 4 progetti, il più meritevole in termini di punteggio complessivo assegnato sul totale dei candidati, a dimostrazione della solidità delle azioni che si intendono sviluppare nei prossimi mesi, tra cui l’avvio di una vera comunità di volontari chiamati angeli digitali che si affiancheranno ai formatori professionali comunali per supportare le diverse iniziative digitali del territorio. "Nel corso di questi anni – commenta il Presidente dell’Unione Valle del Savio e Sindaco di Cesena Enzo Lattuca – abbiamo sviluppato azioni e politiche tese a garantire ai cittadini un pieno e sicuro utilizzo della rete con particolare riferimento a tutti i servizi digitali messi a disposizione dalla Pubblica amministrazione: richieste legate all’attivazione della Spid, all’anagrafe, ai servizi scolastici e di mensa, al bollino rosa, al pagamento di una sanzione, che interessano tutta la popolazione e che, a seguito della pandemia, hanno registrato un importante incremento".