Alfero di Verghereto, se nevica i canali Rai non si vedono più

Video spenti, lamentele accese. Ad Alfero di Verghereto, i tre canali TV della Rai, durante alcuni giorni del mese di febbraio sono spariti del tutto e così gli abitanti del paese appenninico e dei suoi dintorni, si sono dovuti accontentare di guardare le TV commerciali. Si fa portavoce delle lamentele, partite da alcuni cittadini alferesi, Giovanmaria Lanzi, che così esordisce: "Sarà mai possibile, quando in febbraio ci sono state due grosse nevicate, che i tre canali della Rai siano spariti dalle nostre televisioni (foto)? Una disfunzione tecnica che si è verificata anche altre volte, in passato. Ad Alfero, per ricevere i segnali TV abbiamo un ripetitore Rai, installato nei pressi del paese. Una volta sono andato alla sede regionale a Bologna, e mi hanno detto che viene gestito da Rai Way. Pensavo facesse parte di quella sede, e mi fu risposto che era tutta un’altra cosa, per cui in quel momento non ho potuto far presente a Rai Way la disfunzione che si era verificata".

Cos’è successo a quei canali?

"In febbraio, quando è nevicato ad Alfero e nel territorio circostante, per tre giorni i canali Rai sono spariti. Per fortuna abbiamo continuato a ricevere le televisioni private, quelle senza pagamento del canone, che ovviamente abbiamo guardato anche per passare meglio il tempo. Fuori di neve ce n’era abbastanza e, se non c’era proprio la necessità di dover uscire, era meglio stare in casa al caldo". Dopo questi disservizi, cosa chiedereste?

"Chiediamo che vengano presi al più presto provvedimenti necessari, affinché i canali Rai, per i quali viene pagato il canone anche dai cittadini di Alfero, non spariscano ogni volta, o quasi, che nevica. Inoltre vorrei aggiungere, ma qui la Rai non c’entra, che durante le forti nevicate di febbraio anche i telefonini sono andati più volte in tilt".

Gilberto Mosconi