Alfieri della Repubblica. Selim e Abderrahim premiati da Mattarella

Ci sono due cesenati tra i ragazzi italiani che hanno ricevuto dal presidente Sergio Mattarella l’attestato di ‘Alfiere della Repubblica’ per essersi distinti per solidarietà, coraggio e senso civico nel 2023. Sono Selim Ayach, 16enne residente a Gatteo, e Abderrahim Ben Rhouma, 13enne residente a Cesena. Selim Ayach ha ricevuto l’attestato al merito per avere, senza esitazione, praticato manovre di rianimazione su un’anziana in arresto cardiaco salvandole così la vita.. La consapevolezza di essere riuscito a salvare una vita e il desiderio di poter aiutare altre persone lo hanno spinto a intraprendere il percorso per diventare un volontario della Croce Rossa. L’altro cesenate che ha ricevuto il titolo di ’Alfiere della Repubblica’ è Abderrahim Ben Rhouma, residente a Cesena, di origine tunisina. Sin dai primissimi giorni dopo l’alluvione che ha devastato il territorio romagnolo, Abderrahim, che frequenta la terza media alla scuola di viale della Resistenza, si è messo a disposizione del centro volontari allestito presso la palestra della Don Milani per fare la sua parte.

"È, per me, un vero piacere accogliervi qui perché siete testimoni di solidarietà – ha detto Mattarella ai giovani Alfieri –Testimoni perché espressione di generosità, di amicizia, di passione sociale, di impegno civile; atteggiamenti che per fortuna sono diffusi tra i nostri ragazzi. Le esperienze in cui vi siete personalmente segnalati non sono eccezioni. Testimoniate una realtà di comportamenti esemplari più vasta. Le vostre storie, i riconoscimenti che ricevete oggi, la rappresentano".