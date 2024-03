’Alice e il mago’ a Sogliano per i più piccoli Nel pomeriggio di oggi, alle 16, al Teatro Turroni di Sogliano sul Rubicone si terrà la rassegna 'Provini' per bambini dai 4 anni in su e le loro famiglie. La Compagnia Bianconiglio Circo Teatro presenterà lo spettacolo 'Alice e il mago', un mix di magia, giocoleria e illusionismo che celebra l'immaginazione.