Alice Zecchinelli: "Comporre musica è una ’Gioia mia’

C’è un particolare contributo cesenate alla pellicola "Gioia mia" (Sweetheart), l’opera prima di Margherita Spampinato, presentata al Locarno Film Festival 2025 nella sezione Cineasti del presente (Filmmakers of the Present). È quello della compositrice ed esecutrice delle musiche: Alice Zecchinelli, 35 anni, direttrice d’orchestra e musicista polistrumentista. Il film narra di Nico, un bambino del suo tempo, cresciuto in un ambiente tecnologico, che una serie di circostanze costringono per la prima volta a trascorrere le vacanze estive in Sicilia dalla zia Gela (Aurora Quattrocchi), che vive una vita fatta di ritmi lenti, senza connessioni tecnologiche, né modernità. Il rapporto, inizialmente conflittuale, si trasforma gradualmente in un legame inaspettato e profondo.

"Con la regista si è stabilito da subito – racconta Alice Zecchinelli – un particolare feeling, un comune sentire che abbiamo condiviso nelle sottolineature della trama. La sintonia si è poi trasferita da parte mia, al ruolo attoriale del bambino, un interprete davvero eccezionale e dunque ho respirato i suoi momenti di rifiuto ad adattarsi ad un mondo così primitivo, nuovo e inconsueto per lui; la storia vuole che Nico subisca atti di bullismo, ma anche che scopra i primi sentimenti d’amore per una sua coetanea. La musica che ho composto accompagna quei flussi emotivi, e pianoforte ed archi pennellano delicatamente le emozioni di Nico". Alice Zecchinelli ha studiato Filologia classica e filosofia, per poi diplomarsi al Conservatorio di Rovigo e specializzarsi in composizione per musica applicata alle immagini e musica da film, affinando la sua voce artistica con musicisti di fama internazionale.

Raffaella Candoli