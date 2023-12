Alimentazione sana, la strenna di ‘Arrt’ per vivere meglio

Si intitola "Alla Ricerca di un’alimentazione sana" consigli e ricette per restare in salute a tutte le età, ma attenzione, l’autore non è il "solito" vip che ammannisce dalla propria cucina suoi insegnamenti su preparazioni culinarie. La pubblicazione si deve a un estensore quanto mai affidabile qual è lAassociazione romagnola ricerca tumori (Arrt)e la finalità ha intenti salutistici. Insomma, potrebbe essere un utile regalo di Natale che pensa alla salute. Il volume infatti, costituisce uno strumento per vivere sano mangiando bene e si divide in tre sezioni: nutrizione, psiche e ricette. Leggendolo è possibile raccogliere suggerimenti e buone pratiche alimentari e pure sfatare alcune false convinzioni che spesso condizionano il modo di nutrirsi. Nei capitoli dedicati alla nutrizione si affrontano i principi fondamentali di una sana alimentazione che segue serie basi scientifiche. Il dottor Mattia Pieri, biologo nutrizionista, fornisce tante semplici indicazioni per compiere scelte giuste e consapevoli, esempi da mettere subito in pratica, i dubbi ed i pericoli che si nascondono nel piatto. La dottoressa Graziana De Palma, psicologa psicoterapeuta, fa dal canto suo chiarezza sul rapporto complesso che si ha con il cibo e la differenza fra fame biologica e fame emotiva: la psiche è altrettanto importante in campo alimentare perché è spesso la "testa" a indirizzare le scelte a tavola. Utili consigli vengono offerti anche ai genitori perché insieme ai propri figli possano collaborare all’organizzazione della spesa fino alla preparazione dei pasti e della tavola. Completa l’opera la sezione dedicata a sane e gustose ricette, dalla colazione alla merenda passando per il pranzo e la cena. Le proposte sono state preparate dalla Fit chef Anna Fabbri che è anche autrice delle invitanti fotografie dei piatti. La guida, acquistabile con una donazione di 10 euro, composta di 170 pagine, è un progetto ideato e realizzato dall’agenzia cesenate AB communication ed è anche un modo per ricordare il compianto presidente Franco Urbini che ne aveva avviato la realizzazione prima della scomparsa. Un prezioso contributo alla stampa del volume viene da due partner di Arrt, da sempre attenti al mondo della prevenzione e della salute, il Panathlon Club Cesena ed il Tacchificio Zanzani di Savignano sul Rubicone. "Alla Ricerca di un’alimentazione sana" è reperibile presso la sede ARRT di via Cavalcavia 288, e presso i Poliambulatori Arcade di Cesena, Mercato Saraceno e Savignano sul Rubicone.

Raffaella Candoli