All Together Charity porta il Natale in Pediatria con un calendario dell'avvento speciale

Una sorpresa ai piccoli pazienti della Pediatria. All Together Charity ha consegnato un calendario dell’avvento con tante bellissime sorprese.

Il periodo natalizio è un momento magico per i bambini. Purtroppo alcuni di loro non lo passeranno a casa, nonostante siano circondati dall’affetto della famiglia. Per rendere più leggeri e spensierati questi giorni di avvicinamento al Natale in un ambiente non propriamente loro familiare, All Together Charity ha deciso di realizzare questo calendario, con il sostegno del negozio di dolciumi Parciocal, del brand di abbigliamento Turkey e della tipografia Stampare.

"Insieme possiamo fare qualcosa di grande per le creature più importanti al mondo, i bambini".