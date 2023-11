Alla biblioteca Ceccarelli laboratori di tessitura per bambini

Oggi alle 16.30 alla biblioteca comunale ’Ceccarelli’ di Gatteo iniziano i laboratori gratuiti di tessitura per bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria organizzati in collaborazione con l’associazione ’Emeluna’ per far avvicinare i più piccoli alle tecniche di tessitura antiche (tessitura a tavolette, a disco, su piccoli telai) attraverso dimostrazioni e prove pratiche. Laboratori gratuiti. Prenotazione obbligatoria al 0541 932377.