Alla biblioteca Malatestiana arrivano le ’donne fatali’

"Donne fatali del Medioevo e Rinascimento" sono al centro di un incontro pubblico che si tiene venerdì alle 16, nell’Aula Magna della Malatestiana, a cura di Fidapa Cesena Malatesta e Centro Studi Olim Flaminia, nell’ambito della rassegna "Marzo delle donne", proposta dal Comune e dal Forum sui Generis. Il programma prevede la relazione di due esperte e conosciute studiose come Elisabetta Landi e Fiamma Lenzi su una galleria di donne del passato, al fine di valorizzare gli aspetti culturali, storici e sociali della donna italiana ed europea attraverso le figure femminili più emblematiche entro un arco di tempo che va dalla metà del V fino al XVI secolo d.C. A far da cornice all’evento saranno due volumi di cui è autore Andrea Antonioli, presidente di Olim Flaminia, che contiene decine di biografie che danno voce a tante figure femminili. "Fatali- sostiene Antonioli -, deriva dal latino fatum, "destino" e va inteso come accezione che qualifica qualcosa di ineluttabile. Le donne fatali sono coloro che seppero esercitare in qualche modo una propria influenza sugli eventi e assumere ruoli che, in tempi come quelli in cui vissero, erano preclusi al genere femminile. Il convegno le metterà in rapporto alla condizione che la donna ha assunto nel presente". "Non si può affrontare il presente – aggiunge Mirella Ravaglia, presidente Fidapa Cesena -, se non si conoscono sacrifici, battaglie delle donne per contrastare fenomeni sconcertanti, eppure tollerati come leciti, come la violenza, le condizioni di vita imposte, i matrimoni combinati, i femminicidi, e la lunga strada ancora da percorrere sulla via del rispetto e della parità di genere".

r.c.