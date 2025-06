Alla Casa Rossa di Ponte Pietra ’Giovedì di luglio’ a tutta musica

L’estate è una festa continua e a Ponte Pietra il divertimento ha una data precisa: ogni giovedì, dal 3 al 31 luglio, il parco della Casa Rossa si trasformerà in un vivace palcoscenico a cielo aperto. I ‘Giovedì di luglio’ animeranno le serate con musica dal vivo, food truck e momenti di assoluto divertimento, il tutto in una cornice naturale e accogliente, in via Cesenatico 1795.

A partire dalle 18 ogni settimana saliranno sul palco band diverse, pronte a far ballare e cantare il pubblico: dal folk scatenato del Pasquaroli Fest con l’ospite d’eccezione Mirko Casadei, all’energia di Ponente Iesse, passando per Finding Name, Spaventapassere, Disordine, Tonino3000 e The Urgonauts.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune, è frutto della collaborazione tra le realtà commerciali e sportive del quartiere e l’Amministrazione comunale, che hanno lavorato fianco a fianco per dare vita a questa prima edizione. "Siamo orgogliosi di portare l’estate anche fuori dal centro città – commenta l’assessore allo Sviluppo economico Lorenzo Plumari – con una proposta costruita dal basso e in stretta sinergia con le attività della zona, che ringrazio per l’entusiasmo e l’impegno, e chiaramente con il quartiere Al Mare. Oltre ai numerosi eventi che si svolgeranno in centro storico, da giovedì 3 luglio l’estate cesenate si animerà anche al parco della Casa Rossa, un luogo perfetto per vivere la musica e lo stare insieme".