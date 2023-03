Alla chiesa di Santa Cristina

di Cristina Gennari

Un’inedita mostra per indagare il personale legame tra Giovanni Cappelli, artefice, pur nelle differenze, con Alberto Sughi e Luciano Caldari della cosiddetta ’Scuola cesenate’, e la spiritualità. Ma anche un’occasione per celebrare l’importante artista, cui si devono capolavori in alcuni altari delle parrocchie cittadine, nel centenario della sua nascita, avvenuta il 17 febbraio 1923. L’esposizione nella chiesa di Santa Cristina, piccolo gioiello di Giuseppe Valadier commissionato da papa Pio VII Chiaramonti, che sarà inaugurata domani alle 11 e rimarrà visitabile fino al 16 aprile, vanta ventidue opere a soggetto sacro, pressoché sconosciute. Tra queste, un’originale Via Crucis disegnata dal pittore appena ventunenne. "La mostra nasce dalla scoperta di una personale via Crucis realizzata da Cappelli - illustra Marino Mengozzi, direttore dell’Ufficio diocesano di arte sacra e i beni culturali e curatore dell’esposizione - l’abbiamo rinvenuta durante una visita pastorale. Si tratta di disegni a carboncino tratteggiati su registri contabili nel 1944, quando l’artista cesenate si trovava sfollato ad Ardiano. In quest’opera, commissionatagli dal parroco della frazione dove si stava rifugiando dai bombardamenti, si intravede già il suo talento da disegnatore, che si rifà ai classici italiani".

Da ammirare, anche i bozzetti della pala di San Pietro, in cui dal celebre passo del Vangelo della Tempesta sedata traspaiono angosce e paure ancora contemporanee, del catino absidale della chiesa di Montereale e di quella Gattolino, con la Risurrezione ambientata nella periferia di una grande città a cui assiste un gruppo di hippies. E ancora, saranno esposte le bozze del progettato ma non realizzato ciclo di affreschi nella chiesa di San Rocco e dei santi Gioacchino e Anna con Maria bambina del santuario di Martorano. "Cappelli nacque in una famiglia con grande fede e si dedicò all’arte sacra nel difficile periodo della guerra - commenta l’artista Tommaso Magalotti, amico di Cappelli - i suoi disegni sono essenziali, non ridondanti e sintetizzano gli elementi figurativi"

A latere della mostra, visitabile dal giovedì alla domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, è stato realizzato anche un catalogo, a cura di Marino Mengozzi, arricchito da note biografiche ed espositive, nonchè da due interessanti e preziose interviste: la prima concessa a Magalotti nel 1982, la seconda a Ettore Ceriani nel 1984, il giorno prima della morte, dunque una sorta di testamento.