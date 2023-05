Alla faccia della pedonalizzazione Sosta selvaggia in piazza Almerici

di Andrea Alessandrini

Uno dei tratti distintivi della nuova piazza Almerici, un tutt’uno con le consorelle Bufalini e Fabbri, ormai pressoché definitivamente rigenerate dall’intervento delle ’Tre piazze’ , è la sua totale pedonalizzazione.

Libereremo la piazza dalle auto, venne detto alla presentazione del progetto, non poche in sossta vietata fuori dalle strisce. Per sessant’anni, cioè da quando piazza Almerici venne creata in seguito alla demolizione degli edifici preesistenti, è stata incorniciata dalle piazzole e dalle lamiere.

In realtà, da alcune settimane, da quando la nuova piazza Almerici ripavimentata è stata liberata per la sua totalità, o quasi, il parcheggio persiste, irregolarmente e ad ogni ora del giorno capita di vedere automobili parcheggiate, più o meno impunemente.

La settimana scorsa in occasione dell’incontro serale con l’ex premier Romano Prodi alla Biblioteca Malatestiana, non si arriva a dire che non ci fosse un posto libero per la sota, ma su entrambi i lati della piazza erano veramente numerose le auto parcheggiate. Ma ciò avviene regolarmente tutti i giorni, senza bisogno che ci sia un evento catalizzatore.

Come precisa l’assessore ai lavori pubblici Christian Castorri, ciò sta succedendo in maniera irreoglare e, quindi, passibile di sanzione.

"Avevamo concesso con precedenti oridnanze, scadute, che i residenti potessero parcheggiare l’auto in uno spazio delimitato di piazza Almerici – spiega –. Ma per quanto riguarda il fenomeno della sosta non consentita che si sta in effetti verificando, siamo di fronte a palesi violazioni del codice, visto che in piazza Almerici la sosta è vietata, violazioni passibili di sanzioni".

È però possibile che, vista la temporanea chiusura del parcheggio sotterraneo a silos di in piazza Fabbri per lo sviluppo del cantiere delle ’Tre Piazze’, con i residenti peraltro che hanno la facoltà di ricoverare l’auto in un’altra struttura, non siano state comminate contravvenzioni sistematiche anche in virtù di questa situazione, che però sta per cessare.

"Alla fine della settimana prossima – annuncia l’assessore Christian Castorri – verrà riaperto il parcheggio a silos interrato, ma ribadisco che il Comune non ha concesso alcuno spazio in piazza Almerici per la sosta, quindi l’invito ai cesenati trasgressori è quello di non parcheggiare l’auto nello spazio per coscienza civica e per evitare la sanzione".