Alla Festa del Monte sagra della tagliatella e la musica di Omar Pedrini

Oggi si tiene la giornata clou dell’edizione 2023 della Festa del Monte, con la tradizionale ’Sagra della Tagliatella’ organizzata dalla Proloco del Monte. L’appuntamento è nella bellissima piazza delle Conserve, dove a partire dalle 18 saranno proposte le tagliatelle preparate dalla coppia di pastai Francesco Marconi e Silvia Capizzi. In apertura di serata spazio a dj Emi e allo spettacolo a cura della scuola Dance Dream di Cesenatico.

Alle 21.30 andrà in scena l’evento più importante, con il concerto del trio elettrico e acustico di Omar Pedrini, accompagnato da Carlo Poddighe e Davide Apollo. Il cantautore, ex leader dei Timoria, ha pubblicato a giugno un nuovo album di inediti dal titolo ’Sospeso’ che saranno proposti in versione live, dal vivo. Il rocker italiano è sulla ribalta del panorama musicale italiano dalla fine degli anni ’80, prima con i Timoria e poi come solista. Dai primi album della storica band rock, risalenti al 1988 all’ultimo album da solista, la vita artistica di Omar Pedrini è sempre stata densa, profonda ed eclettica.

Ci sarà spazio anche per i più piccoli, con diversi laboratori creativi; a partire dalle 19.30 e alle 20, sono in programma letture a cura dei volontari dell’associazione ’Nati per Leggere’ ed anche un laboratorio di burattini a cura di ’Cartamarea’. Per tutte le iniziative la partecipazione è sempre gratuita.

Il ricavato delle vendite nello stand gastronomico, tolte le spese, andrà devoluto alla Protezione Civile di Cesenatico, secondo una tradizione che vuole a Cesenatico i grandi eventi di piazza, legati sempre ad iniziative a scopo benefico.

g.m.