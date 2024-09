Alla Festa dello Sport il saggio degli allievi della Dance Dream

L’associazione sportiva Dance Dream oggi pomeriggio alla Festa dello Sport organizzata dal Comune di Cesenatico. L’appuntamento è sul porto canale e gli allievi della Dance Dream si esibiranno nello stand allestito in via Armellini davanti al Museo della Marineria. Ci saranno esibizioni e dimostrazioni per spiegare che la danza è una disciplina che fa bene sia al corpo che alla mente. In particolare saranno proposte alcune coreografie estratte dall’ultimo saggio "La Bella e la Bestia" e dal musical "Mary Poppins".