Alla festa di Pietrapazza passando dai crinali ’nascosti’

Andare alla festa religiosa e popolare di Pietrapazza camminando su crinali ’impossibili’. E’ la proposta de ’I Trekkabbestia’ di San Piero in Bagno, che, come per gli anni scorsi, ha messo in calendario per oggi una suggestiva e coinvolgente escursione. "In questa prima domenica di settembre, come da nostra tradizione, andremo a porgere i nostri omaggi a Santa Eufemia di Pietrapazza, nel giorno della sua festa patronale. Lo faremo, però, a nostro modo, nel più puro stile ’trekkabbestiale’, con un’escursione breve nel chilometraggio ma insolita, con tutta la prima parte di cresta fuori dai sentieri segnati, che ci porterà a scoprire alcuni dei crinali più suggestivi e nascosti di questa antica parrocchia di montagna e di campagna del vastissimo territorio di Bagno". Lo scrive Davide Prati, guida ambientale escursionistica di San Piero, che poi aggiunge: "Oratori abbandonati, mulini diroccati, cimiteri dimenticati, corsi d’acqua smeraldina, e tantissimi ruderi di case che qui, come altrove, chiusero la propria epopea sul finire degli anni sessanta con la massiccia emigrazione verso la pianura. A Pietrapazza ci uniremo al calore della festa e alla gente che vi partecipa". L’escursione si snoderà per 12 chilometri, per una durata di 5 ore, di difficoltà escursionistica di livello 3. Ritrovo nel parcheggio del cimitero di San Piero.