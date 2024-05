Alla finale di Coppa Italia la musica di Rockin’1000

Lo Stadio Olimpico di Roma è stato il palcoscenico della Finale della Coppa Italia 2024 mercoledì sera con la speciale partecipazione dei Rockin’1000, la grande rock band nata a Cesena. Per celebrare uno degli eventi più attesi dell’anno, Rockin’1000 ha dato vita a una performance inedita nella cerimonia di apertura. Mercoledì, davanti a una folla di oltre 65.000 spettatori, Rockin’1000 ha regalato una speciale performance dove cento musicisti provenienti da ogni angolo d’Italia si sono uniti per eseguire all’unisono alcuni classici del rock con 30 batterie, 40 chitarre e 30 bassi. Fabio Zaffagnini, Ceo Rockin’1000, ha commentato: "La cerimonia di una grande manifestazione sportiva è stata per noi una nuova avventura e ha confermato quanto il progetto Rockin 1000 sia duttile e sorprendente in ogni contesto".