Alla guida ubriachi. Patente ritirata

Mercoledì alle 18.30 una pattuglia della polizia locale dell’Unione Rubicone e mare ha fermato per controlli una Range Rover Evoque sulla via Emilia. Il conducente, un 30enne residente in zona, aveva un tasso alcolemico di 1.70. È stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e patente di guida ritirata. Il veicolo è stato affidato al padre. Alle 21.30 circa, sempre a Savignano, è stato controllato un 31enne in zona Valle Ferrovia che stava conducendo un monopattino elettrico; aveva un tasso alcolemico di 0.6 gl. Gli è stata comminata una sanzione amministrativa di 543 euro. Il monopattino è stato affidato ad un amico giunto sul posto.