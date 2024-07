Alla pittrice Oria Strobino il premio ’Artista nella Storia’

Con l’opera "Vibrazioni protettive", la pittrice cesenate Oria Strobino, è tra gli artisti assegnatari del Premio "Artista nella Storia" ideato per celebrare e promuovere le opere di artisti, emergenti e consolidati, evidenziando il loro impatto nel panorama artistico contemporaneo. La cerimonia di premiazione si è svolta a Roma presso il teatro Italia, nel corso della quale le opere selezionate sono state proiettate in maxi schermo, e commentate da Josè Van Roy Dalì (nella foto), figlio di Salvador a sua volta artista e critico d’Arte. Il concorso ideato dalla Fondazione Effetto Arte, sotto la guida di Sandro Serradifalco prevede la pubblicazione di ciascuna opera nel catalogo Effetto Arte , accompagnata da un testo critico personalizzato di Jose` Van Roy Dali` distri¬buito a centinaia di gallerie italiane ed estere e in vendita su Amazon. Piera Oria Strobino, in arte Oria è nata a Cossato (Biella) e da tanti anni residente a Cesena. Nel 2017, le è stata conferita una "Laurea Honoris Causa" dall’Accademia Internazionale dei Dioscuri. Nei giorni scorsi la sua opera "Vibrazioni di hip hop 1", è stata inserita nel catalogo "Lo stato dell’ arte ai tempi della 60’ Biennale di Venezia" curato dal critico d’arte Giorgio Gregorio Grasso.

r.c.