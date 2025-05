Alla residenza per anziani Spighi i buoni per la lettura del giornale

Confartigianato di San Piero in Bagno ha donato alla residenza per anziani Camilla Spighi i buoni per la lettura del nostro giornale Il Resto del Carlino. La struttura ospita 32 persone ed è gestita dal Comune di Bagno di Romagna. "Si tratta di una iniziativa solidale – dice il responsabile di Confartigianato Valle del Savio, Maurizio Crociani –, che si prefigge lo scopo di testimoniare la vicinanza della nostra associazione, agli anziani ospiti della struttura, favorendo da parte loro la lettura del quotidiano, attività stimolante dal punto di vista intellettuale e che tiene alto l’interesse per i fatti della cronaca sia locale, che nazionale e mondiale. La lettura del giornale fa sentire parte integrante della realtà ed ha anche un valore terapeutico. Alcuni ospiti della struttura leggono ancora autonomamente il giornale. Per gli altri ospiti della casa, che non riescono a leggere il giornale, c’è l’animatrice che quotidianamente li legge a loro".