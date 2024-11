Alla Sab Group Rubicone il derby con Bellaria

Terza vittoria consecutiva della Sab Group Rubicone nel campionato di volley di serie B maschile che si aggiudica per 3-1 il derby contro Bellaria. I ragazzi di coach Mascetti portano a casa l’intera posta in palio nonostante un inizio contratto e qualche difficoltà nel giocare liberi di mente, merito anche di un avversario mai arrendevole. Malgrado le difficoltà in fase d’attacco, il risultato ottenuto e la buona prestazione difensiva fanno ben sperare per il prosieguo del campionato.

La partita. Coach Mascetti parte con Gherardi al palleggio, Mazzotti opposto, al centro Nori e Procelli, in banda Bonatesta e Bellomo. I sammauresi mettono sin da subito in difficoltà la difesa avversaria e con Bonatesta portano il punteggio sull’11-6. Il Rubicone mantiene il controllo del gioco e nonostante un parziale calo che favorisce il rientro di Bellaria, Nori con due muri decisivi permettere ai padroni di casa di chiudere il primo set 25-21. Il secondo parziale comincia con un palleggio in tuffo di Gherardi per Mazzotti, dopo di che si va punto a punto fino all’allungo finale propiziato da un muro di Procelli e da un ace di Mazzotti: finisce 25-20. Nel terzo set però la situazione cambia. I gialloblù cominciano a commettere errori, permettendo a Bellaria di prendere il sopravvento (20-25) e riaprire la partita. Si arriva così al quarto set, dove ad aprire le danze è Mazzotti, con i padroni di casa che prendono un buon vantaggio iniziale. La tensione però si fa sentire e il punteggio diventa di parità a quota 18.

Il momento chiave è il punto di Bellomo che vale il match-ball, seguito da due decisioni arbitrali controverse: prima viene fischiata invasione a Mazzotti dopo un muro su Amorico, poi sul 24-24 un attacco ospite viene chiamato fuori. Bellaria protesta e l’arbitro estrae il cartellino rosso (già in precedenza aveva ammonito gli ospiti), quindi i padroni di casa conquistano il punto e di conseguenza il match. I ragazzi di coach Mascetti intanto recupereranno oggi 21 la seconda giornata non disputata a Falconara contro la Sabini, rinviata a causa del maltempo.