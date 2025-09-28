Alla Sammaurese servono punti. C’è da invertire subito la rotta

Quello di oggi fra Maceratese e Inter SM Sammaurese è un confronto diretto fra squadre che al momento occupano un posto assai scomodo in zona playout. E siccome la classifica richiama tutti ad un sano realismo bisogna subito ricordare che per i giallorossi di San Mauro, a secco da tre giornate, il primo obiettivo è interrompere la striscia di sconfitte, per la Maceratese che nel turno infrasettimanale invece ha messo al sicuro i primi tre punti è il momento di sfruttare la fiducia acquisita.

Non sono pochi i problemi ai quali Antonino Asta deve trovare una soluzione; prima di tutto far calare il numero di gol subiti, fino ad oggi la media è di due a partita. Le cose vanno un po’ meglio in attacco anche se nelle ultime tre gare disputate le reti messe a segno sono due, quella firmata da Dall’Osso contro la Recanatese e il rigore trasformato da Lucatti a Chieti. Certo il rientro di Casolla offre una carta in più ad Asta per quanto riguarda l’attacco, serve poi che Said possa entrare presto in condizione per fornire al centrocampo più qualità nell’ultimo passaggio.

Oggi, però, bisogna tornare a fare punti, contro una neopromossa che forse ha già scontato l’impatto con la nuova categoria. Matteo Possanzini schiera la sua Maceratese con la difesa a quattro, tre centrocampisti e tre attaccanti. Ci sarà da tenere in particolare considerazione Samuele Neglia, attaccante molto esperto che ha accumulato in carriera molte presenze in serie C e oltre cinquanta reti fra i professionisti.

Neglia ha colpi non comuni in serie D, servirà quindi non concedergli spazi vicino e dentro l’area. Va detto che a parte mercoledì scorso quando ha chiuso senza subire nessuna rete, in tutte le precedenti giornate la Maceratese aveva sempre chiuso le sue gare con almeno un gol al passivo. Fischio di inizio oggi alle 15 allo stadio Brizi di Macerata, dirige Tommaso Cifra della sezione di Latina.

Roberto Daltri