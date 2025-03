Alla scoperta alle origini di Gatteo

Sabato 29 marzo a Gatteo presso la nuova sala espositiva appositamente allestita al primo piano della Biblioteca comunale Ceccarelli inaugurerà "Sulla via delle origini. Gatteo nella protostoria", mostra archeologica dedicata ai rinvenimenti effettuati in occasione degli scavi condotti a Gatteo tra il 2018 e 2020 su coordinamento della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini. I reperti in mostra, frutto degli scavi archeologici effettuati tra Via Campagnola e Via Mistadella a Gatteo, hanno evidenziato un’area insediativa che vede i suoi albori nell’età preistorica e si sviluppa fino all’epoca romana. Un gruppo di ricche sepolture e un villaggio protostorico con tracce di attività legate alle vita quotidiana e alle produzioni artigianali che si sviluppa dal VIII al VI secolo a.c. In occasione dell’inaugurazione, sabato 29 e domenica 30 marzo, saranno proposte visite guidate gratuite di 30 minuti, dalle 9.30 alle 11.30. Nel pomeriggio in programma per i bambini dai 7 ai 10 anni visite guidate e laboratorio didattico dalle 16.30 alle 18. Visite gratuite, prenotazione obbligatoria. La mostra resterà aperta fino al 30 settembre e sarà visitabile durante gli orari di apertura della biblioteca, previa prenotazione; previste aperture straordinarie con visita guidata gratuita domenica 6 aprile, 4 maggio e 7 settembre dalle 10 alle 12. Le visite guidate e i laboratori sono a cura dell’Associazione Koiné. La mostra è promossa dal Comune di Gatteo e organizzata in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini con il coordinamento scientifico di Annalisa Pozzi, funzionario archeologo. Il progetto espositivo è stato curato da Manzi e Zanotti Design Studio e da Cristian Tassinari per Tecne s.r.l. Dice Stefania Bolognesi, assessora alla Cultura del Comune di Gatteo: "Con questi importanti rinvenimenti il sito di Gatteo assume rilevanze storiche in grado di portare innovativi elementi nel panorama storico-archeologico dell’intera area del Rubicone. Per questo i reperti più pregevoli sono stati oggetto di restauro, avvenuto con fondi del Ministero della Cultura". Ha concluso il sindaco Roberto Pari: "Il Comune di Gatteo è parte di un accordo di programma, che prevede anche la realizzazione di un Parco Archeologico in rete che consenta di valorizzare l’area archeologica rinvenuta. Per questo riteniamo che questa nuova sala espositiva possa avere notevoli e positive ricadute a livello turistico, divulgativo e scolastico, vista l’importanza dei reperti esposti". Informazioni e prenotazioni: Biblioteca Ceccarelli 0541 932377.