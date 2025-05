Alla scoperta degli adolescenti

Martedì alle 20.30, entra nel vivo la 25esima edizione del Festival di teatro e scuola dedicato alla memoria dell’attrice Elisabetta Turroni e intitolato "CreAzioni" giornate della creatività adolescente, che fino a martedì 27 si svolge tra teatro Bonci, Biblioteca Malatestiana, teatro Comandini. L’evento di apertura, nel foyer del Bonci (dove è allestita la mostra partecipativa "Il disegno include. Accolti | Fragili | Esclusi | Delicati | Tenaci"), è affidato alla conferenza dello psicologo e psicoterapeuta Matteo Lancini autore del saggio "Chiamami adulto. Come stare in relazione con gli adolescenti", un appuntamento rivolto all’intera comunità educante, per un confronto profondo e attuale sul mondo adolescenziale.

Nel saggio, Lancini propone una riflessione profonda e coinvolgente su come gli adulti possano tornare a essere figure significative per gli adolescenti di oggi. Attraverso un’analisi attenta dei principali contesti relazionali, famiglia, scuola, ambiente digitale, terapia, coppia e amicizie, l’autore esplora le modalità con cui si costruiscono i legami educativi. Chiamami adulto si confronta senza retorica con il dolore giovanile e ne denuncia l’origine sistemica. Lancini chiede agli adulti un’assunzione di responsabilità vera, affinché i giovani non siano più lasciati soli a cercare risposte in uno spazio digitale che, troppo spesso, diventa il solo luogo dove sentirsi visti.

"Perché se le emozioni negative non trovano nessun canale di comunicazione – afferma lo psicologo- , nel periodo dell’adolescenza rischiano di esplodere in violenza verso di sé e verso gli altri". Psicologo e psicoterapeuta, Lancini è presidente della Fondazione Minotauro, direttore dell’équipe Dipendenze tecnologiche e della sezione adolescenti del centro di consultazione e psicoterapia. Docente presso il dipartimento di Psicologia dell’Università Milano-Bicocca e la facoltà di Scienze della formazione l’Università Cattolica di Milano.

Questa edizione del Festival rappresenta una novità rispetto al concorso degli anni passati tra scuole superiori della penisola; concentra infatti, il proprio focus sulle studentesse e sugli studenti di Cesena e sulle realtà che si dedicano all’educazione teatrale giovanile e che si aprono alla città per condividere idee e esperienze fra coetanei e con gli adulti, in collaborazione con Biblioteca Malatestiana, Societas, Auser, con il sostegno di BPER, Ferri The Driving Solution, Casa Accoglienza Luciano Gentili odv.

Il calendario di eventi prosegue mercoledì (alle 10 e alle 11) e in replica sabato 17 (11 e 12) in Malatestiana con la performance itinerante Il Potere delle Parole – Viaggio nella distopia di Fahrenheit 451, esito del laboratorio di lettura ad alta voce condotto dagli attori Federica Castellini e Simone Toni della compagnia Gli Incauti nelle classi 3ªAE del Liceo Monti e 4ªM dell’Istituto Pascal Comandini.

