Alla scoperta dei funghi

La delegazione di Cesenatico del Gruppo micologico e botanico "Valle del Savio" organizza numerose iniziative e anche i corsi per gli appassionati di funghi e piante, così come per le persone che vogliono saperne di più su questi temi. La sede è al numero 6 di via Venezia, nella zona del quartiere Boschetto, dove i soci si riuniscono tutte le settimane. Gli iscritti sono oltre cento e la tessera (35 euro), consente di avere molte agevolazioni, partecipare a manifestazioni ed escursioni nell’entroterra. Informazioni al 335 5688858 (Agostino Nicolini).