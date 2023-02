Alla scoperta dei monasteri femminili cesenati

Così numerosi da segnare epoche diverse, così inseriti nella vita della comunità, pur per loro natura appartati, da lasciare una traccia impritura. E’ stimolante, per questi ed altri motivi, lo studio sui monasteri femminili cesenati che verrà presentato oggi alle 17 nell’Aula Magna della Malatestiana. Il volume, Il San Biagio e i monasteri femminili cesenati dalle origini al XV secolo, di Maurizio Abati e Marino Mengozzi si focalizza sulla fitta rete di realtà monastico-conventuali che abbondano nel passato di Cesena e che rivelano una presenza così dinamica da stupire il nostro presente. Attraverso una doviziosa e inedita documentazione, si definiscono, ubicano, chiariscono e precisano appartenenza ai rispettivi Ordini e trasferimenti, via via registrati in direzione centripeta e con l’insediamento che, in origine extraurbano, nel tempo si è concentrato entro le mura cittadine. Ossia la direttrice opposta intrapresa nel Novecento, quando la spiritualità post-conciliare ha condotto le comunità religiose, specie femminili, fuori dalla frenetica e rumorosa vita urbana. Il libro offre un nuovo quadro informativo-conoscitivo e pone quesiti che sollecitano curiosità e interpellano il nostro presente. Il volume è edito dalla Società di Studi Romagnoli che schiererà sul bando dei relatori, Alessia Morigi, Luciano Terranova, Elena Baredi e lo storico e ricercatore Michele Andrea Pistocchi.

