Alla scoperta dei musicisti di Cesenatico

Domani seconda iniziativa dedicata alle vicende e alle storie della Romagna e di Cesenatico. L’appuntamento è a partire dalle 20.45, nel salone del Circolo Arci di Borella. Il critico musicale Alberto Antolini e il direttore della scuola di musica "Italo Caimmi" Marzio Zoffoli, condurranno la serata dedicata a "Musica e musicisti di Cesenatico nel tempo", per un tributo ai grandi artisti che hanno fatto della musica la loro professione, ma anche a tutti i concittadini che, per amore di quest’arte, hanno fatto delle sette note una passione, un hobby o anche una seconda attività. Si parlerà dei musicisti nati a Cesenatico e soprattutto al momento creativo che ha caratterizzato il periodo dalla prima metà del Novecento e i decenni successivi al secondo conflitto mondiale. Si cercherà di spiegare anche per quale motivo Cesenatico abbia una grande tradizione per questa forma d’arte, visto che non è facile trovarlo in altre realtà vicine. Si ripoterà il calendario indietro di oltre vent’anni, al 2003, quando lo scrittore Leo Maltoni intervenne su questo argomento, nella sua introduzione al libro edito dal Comune e titolato "La musica di Cesenatico nel tempo" con prefazione di Bruno Ballerin, all’epoca assessore alla cultura. In questo spicchio di Adriatico sono nati grandi virtuosi di archi, si sono formate le grandi orchestre di musica da ballo, eccelsi solisti si sono affermati nella musica classica, altri nel jazz, altri ancora nel canto, sia come interpreti di musica leggera che lirica. È una realtà che si è consolidata sulla scia delle tradizionali famiglie di musicisti, come Zoffoli, Fariselli, Rossi, Fiammenghi, Gusella, Brighi, Drudi, Antolini, Casadei. Saranno ricordati Giulio Capiozzo e Patrizio Fariselli che con il gruppo degli Area sono diventati famosi per la loro originalità musicale e la loro personalità, imponendosi a livello nazionale e anche all’estero. Si parlerà anche di altri talenti affacciati a ribalte nazionali, molti dei quali usciti dalla Scuola di musica "Italo Caimmi" di Cesenatico, fondata nel 1970 da Sauro Antolini, Osvaldo e Euclide Zoffoli, da diversi anni diretta con successo dal maestro Marzio Zoffoli, musicista polistrumentista, insegnante e compositore.

Giacomo Mascellani