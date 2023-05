Alla scoperta dei porti romagnoli nel libro di Petrucci

Oggi alle 17.30, nella sala convegni del Museo della Marineria di Cesenatico sarà presentato il libro ’Bussando ai Porti’ di Roberto Petrucci, edito da RivieraBanca e promosso dalla Lega navale italiana e dall’Università dell’Età libera. Il volume descrive l’accesso ai porti delle città delle Marche e della Romagna da San Benedetto del Tronto a Ravenna. A presentarlo sarà Massimo Bini, docente esperto e divulgatore di Geografia letteraria, insieme all’autore Petrucci.

In questo lavoro si parte dal presupposto che per secoli il mare è stato il principale collegamento tra le città della costa ed i porti ne hanno rappresentato l’accesso privilegiato. Nel corso della presentazione si tornerà idealmente a navigare lungo quelle vecchie rotte, per approdare nel cuore di luoghi dove la storia ha lasciato segni importanti e dove è possibile incontrare l’innata genuinità della gente che lavora sul mare.

"Abbiamo accettato con piacere di pubblicare questo lavoro editoriale - dice il presidente di Riviera Banca, Fausto Caldari -, poiché si tratta della stampa, in un unico volume, degli articoli sui porti delle Marche e della Romagna pubblicati sulla rivista della Lega navale italiana. Ogni anno cerchiamo di recuperare vecchie storie e memorie del passato per dare alle stampe pubblicazioni che narrano di storie locali, o fatti o personaggi del territorio".

g.m.