Alla scoperta del limerick con il professor Ennio Ferretti

Il professor Ennio Ferretti presenta il limerick al Museo della Marineria di Cesenatico, nell’incontro pubblico e gratuito, organizzato oggi alle 16. Il limerick è una poesia o filastrocca inglese in cinque endecasillabi, di cui i primi due e I’ultimo sono rimati tra loro. Nel limerick più comune, il primo verso deve sempre contenere il protagonista, un aggettivo che lo qualifichi e il luogo geografico dove si svolge l’azione; i restanti versi sintetizzeranno I’aneddoto e nell’ultimo di solito viene richiamato il protagonista. Sembra un po’ complicato da spiegare, tuttavia basterà leggere già la prima di queste perle del professor Ferretti, per essere subito illuminati.

Il nome limerick deriva dall’omonima cittadina irlandese, ma secondo altre fonti pare che sia stato inventato in lnghilterra nel 19° secolo. Il limerick è un tipo di poesia generalmente ironica o satirica, se non addirittura nonsense. A questo punto occorre spiegare in che modo Ennio Ferretti (nella foto) sia giunto a comporre 50 limerick in una pubblicazione, dopo che ne aveva già pubblicati altri 55 in una precedente raccolta.

L’incontro odierno presso il Museo della Marineria è anche l’occasione per conoscere un personaggio poliedrico. Il cesenaticense Ennio Ferretti è infatti uno storico, enigmista, scrittore, saggista e poeta. Ha insegnato per tutta la vita in varie scuole e negli ultimi anni di professione è stato docente di lingua francese nelle scuole superiori. Sin da giovane si dilettava a comporre versi in onore di genetliaci o ricorrenze di amici e da allora, nelle varie ricorrenze, familiari e non, gli è quasi sempre stato chiesto di esibirsi.

Giacomo Mascellani