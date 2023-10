Alla scoperta del mare Adriatico

Oggi alle 16 torna la Giornata nazionale delle famiglie al museo dell’Ecologia dove sarà possibile immergersi in un’esperienza unica per scoprire il ricco e affascinante mondo del mare Adriatico. Dalle specie più iconiche come i tursiopi, le meduse e le tartarughe marine, fino ai problemi legati all’inquinamento e alle microplastiche. Ingresso 5 euro. Info 0547.356445 oppure 328.2637886.