Alla scoperta del mondo della pesca al centro studi Calisesi

Il Centro Studi Calisesi – Museo dei Pescatori è allestito in via Squero, sull’asta di Ponente del porto canale di Cesenatico, per volontà della Cooperativa Casa del Pescatore e di persone molto legate alla marineria. All’interno della struttura ci sono percorsi grazie ai quali è possibile scoprire il mondo della pesca, fortemente radicato nella vita della città, che ha origine da un vecchio borgo di pescatori, tuttora pulsante.

Le persone interessate possono avere informazioni telefonando al numero 324 6671700, oppure inviando una mail a museodeipescatori.cs.calisesi@gmail.com, o visitando il sito www.casapescatore.it.