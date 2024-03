Alla scoperta del mondo del lavoro. Studenti in visita alla Legnami srl

La Legnami srl, con sede a Savignano sul Rubicone, presente sul mercato dal 1947 e oggi azienda leader nel settore della realizzazione di tetti e strutture in legno per conto di imprese, ha ospitato la classe 3L dell’Istituto C.A.T. Costruzioni Ambiente Territorio di Cesena, indirizzo Tecnologie del Legno (foto), per un incontro conoscitivo sulla gestione dei processi dell’azienda.

Hanno accompagnato gli studenti, i professori Alex Lucchi, Lucia Circiello e Nunzio Mollo. Ricevuti dall’intera compagine sociale, Raffaella Drudi, il giovane presidente Luca Marconi, l’amministratore delegato Angelo Brigliadori e la consulente di direzione Roberta Fabbri, professori e studenti hanno assistito con interesse alla presentazione del percorso completo dei processi aziendali.

I ragazzi hanno avuto l’occasione di visionare la logistica, il reparto acquisti e vendite, l’ufficio amministrativo e del personale, l’area del sistema qualità e certificazioni, quella della contabilità di magazzino fiscale, pur concentrandosi principalmente sul processo di lavorazione del legno, grazie alle nozioni impartite dai responsabili dell’ufficio tecnico (area progettazione e pianificazione) e di produzione. L’auspicio, per questi giovani ragazzi, è avere suscitato in loro un interesse e un reale coinvolgimento, con la speranza che si appassionino al settore del legno nel loro prossimo futuro di tecnici, essendo il tema della sostenibilità ambientale, sempre più sentito proprio dalle giovani generazioni e pertanto foriero di opportunità lavorative.

e.p.