Alla scoperta della tomba del faraone bambino Tutankhamon

È dedicata alla scoperta della tomba del faraone Tutankhamon l’ultima conferenza della rassegna sulla storia delle grandi civiltà del passato ed a temi legati alla archeologia. L’appuntamento è domani sera, alle 20.45, per un incontro pubblico organizzato nel salone del Circolo Arci di Borella. Gianni Rossi, grande studioso e conoscitore della civiltà egizia, accompagnerà il pubblico alla scoperta della tomba del Faraone bambino, nella ricorrenza dei cento anni dalla scoperta della tomba di Tutankhamon. La conferenza è dunque dedicata ad una scoperta sensazionale che fece scalpore in tutto mondo, relativa ad un faraone vissuto circa 3.200 anni prima. Un secolo fa, precisamente il 4 novembre 1922, l’archeologia e lo studio della storia dell’antico Egitto segnarono una data fondamentale, grazie alla scoperta nella Valle dei Re della tomba di Tutankhamon. L’equipe guidata dall’archeologo britannico Howard Carter trovò l’ingresso di uno dei tesori più preziosi al mondo. La sepoltura del giovane faraone della XVIII dinastia (morto nel 1323 aventi Cristo), che salì al trono ad appena 9 anni e morì quando ne aveva soltanto 18, è una delle poche ritrovate praticamente intatte e, con tutto il suo tesoro, senz’altro la più ricca. Il complesso tombale è un ipogeo a circa otto metri di profondità, dove una scalinata di 16 gradini porta ad un corridoio che a sua volta conduce in una anticamera da cui si apre l’accesso alla camera funeraria con il sarcofago che contiene la mummia del faraone, da cui si accede alla camera del tesoro. La partecipazione all’incontro di domani sera, che sarà corredato di immagini, è gratuita e aperta a tutti. g.m.