Alla scoperta dell’alta valle del Savio in bici

Full immersion tra sport, natura e panorami mozzafiato. E’ questo il coinvolgente appuntamento per il prossimo fine settimana, da venerdì 26 a domenica 28 settembre. Un appuntamento che mette in strada una nuova proposta turistica per scoprire l’alta Valle del Savio e dintorni in sella alla bici. E, in particolare, sarà lo straordinario territorio ambientale del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi il vero protagonista della nuova proposta, nata da una idea della Destination Management Company (DMC) - I Percorsi del Savio. Spingendo sui pedali delle due ruote, muscolari o elettriche, si andrà alla scoperta di questo suggestivo territorio del crinale tosco-romagnolo, lungo i sentieri di Monte della Fratta e di Corniolo, fino ad arrivare a percorrere il celebre Anello di Ridracoli di Bagno di Romagna, che si snoda per quasi 50 chilometri di emozione pura e oltre 1.400 metri di dislivello. Un itinerario iconico, eletto da Wikiloc come il percorso Mountain Bike (MTB) più popolare nel 2024.

Il programma di venerdì prevede l’arrivo, nel pomeriggio, nel piccolo borgo di Ridracoli, nell’alta Val Bidente di Bagno, con la sistemazione dei partecipanti in una struttura ricettiva situata proprio nei pressi della colossale Diga (alta 103 metri, con coronamento di quasi 500 metri), cui seguirà la cena a base di prodotti tipici del territorio. Poi, sabato si parte per la prima delle due escursioni guidate off road, da Ridracoli alla Foresta della Lama di Bagno, il cuore verde del Parco Nazionale, e ritorno, per un totale di 47 chilometri e 1.600 metri di dislivello. Ci sarà anche la possibilità di visitare la struttura di Idro-Ecomuseo delle Acque di Ridracoli.

Domenica, 28 settembre, terzo e ultimo giorno dell’iniziativa, prenderà il via la seconda escursione guidata off road, che si svilupperà da Ridracoli a Santa Sofia, Monte Merli e ritorno, per un percorso di 49 chilometri.

E’ possibile noleggiare le bike o le mountain bike muscolare per entrambe le escursioni. Si può prenotare direttamente online all’indirizzo web bit.ly/ridracolibike.

Per tutte le informazioni, e per ulteriori dettagli sulla ’tre giorni’ alla scoperta del nostro Appennino di crinale, è possibile contattare l’Ufficio Turistico Iat di Cesena allo 0547/356327, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17; la domenica fino alle 15, oppure scrivere una mail a: info@ipercorsidelsavio.it.

gi. mo.