Alla scoperta delle dimore culturali. Visite a Casa Moretti e all’Upupa

Sono due i centri culturali del territorio che sabato saranno visitabili gratuitamente, nell’ambito della quarta edizione di "Carte in dimora. Archivi e Biblioteche: storie tra passato e futuro", organizzato dall’Adsi, l’Associazione dimore storiche italiane. Si tratta di Casa Moretti a Cesenatico e la Casa Studio di Ilario Fioravanti a Roncofreddo. "Carte in Dimora sta diventando un appuntamento fisso dell’autunno per molte famiglie e appassionati _ha detto Beatrice Fontaine (nella foto), presidente della sezione Emilia-Romagna dell’Adsi _, e questo ci rende felici, perché dimostra l’interesse e la curiosità che cittadini e turisti nutrono verso il patrimonio storico e culturale custodito nelle nostre dimore. Con questo evento vogliamo sottolineare l’importante ruolo che le dimore svolgono per i territori, promuovendo il turismo e sostenendo al contempo l’economia locale. La loro presenza è cruciale per sostenere filiere come quella artigiana e delle manutenzioni, o come quella turistica e della conoscenza, come nel caso di Carte in Dimora. Le dimore di interesse storico sono veri e propri stabilimenti produttivi culturali, non delocalizzabili, in grado di generare valore sociale ed economico strettamente legato al territorio".

Casa Moretti, il cui archivio raccoglie in 60 faldoni scambi epistolari intercorsi nell’arco di oltre un settantennio (dal 1902 al 1979), in cui si collocano i nomi più autorevoli, e i personaggi secondari, della cultura letteraria e artistica del Novecento, non solo italiana ma anche europea e soprattutto francese, sarà aperta dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. La Casa dell’Upupa, il cui nome deriva da alcune upupe che vi fanno il nido, sarà invece aperta al pubblico dalle ore 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30. Giacomo Mascellani