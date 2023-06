Alla scoperta dell’intelligenza artificiale

Una ventina di imprenditori digitali associati a Confartigianato Federimpresa Cesena, accompagnati da Gabriele Savoia, coordinatore del Digital Innovation Hub operante in seno a Confartigianato Cesena, ha partecipato al WMF (We Make Future), la fiera internazionale e Festival sull’Innovazione tecnologica e digitale alla Fiera di Rimini. "Il WMF è stata un’importante occasione di incontro - afferma Savoia - per esplorare le potenzialità offerte dalla tecnologia, dal digitale e dall’intelligenza artificiale. Questo evento internazionale, interamente dedicato al mondo dell’innovazione, ha riunito i principali protagonisti nazionali e internazionali, insieme a start up, investitori, istituzioni, università ed enti non-profit del settore. La nostra partecipazione all’evento si iscrive in un percorso condotto da Confartigianato Cesena che accompagna le imprese aiutandole a cogliere le opportunità legate alle sfide ineludibili dell’innovazione, fra cui quella della transizione digitale. Da vari anni è operativo in Confartigianato il Digital Innovation Hub (Dih) Romagna, uno sportello per favorire processi di innovazione e traghettare le aziende verso una nuova identità di Impresa 4.0, snella nella gestione dei processi, digitale nell’interconnessione fra i propri reparti e con i collaboratori esterni, innovativa nella comunicazione per dare valore ai propri prodotti".