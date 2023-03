Alla scoperta di erbe commestibili e radici

Da domani a lunedì 27 marzo allo Spazio Cesuola (via Ponte Abbadesse, 451) si terrà l’atteso corso di botanica proposto dal Gruppo Micologico e Botanico Valle del Savio-Cesena, con il patrocinio del Comune. Si tratta di una serie di incontri organizzati con lo scopo di scoprire il curioso e vasto mondo della botanica. Si comincia domani con lo studio delle erbe commestibili. A seguire: martedì 14 marzo ci si soffermerà su radici e tuberi; giovedì 16 sulle erbe tossiche e martedì 21 sulle discipline della fitoterapia, spagiria e alchimia. Le lezioni proseguiranno giovedì 23 marzo, quando i partecipanti studieranno gli oli essenziali e l’estrazione in olio dei principi attivi, e sabato 25 marzo con un’uscita didattica. Domenica 26 marzo appuntamento con la tavola e un pranzo a base di erbe; lunedì 27 marzo nella Sala del Circolo Arcobaleno si osserveranno alcune tipologie di erbe.

Nel corso degli appuntamenti interverranno Mara Evangelisti, Maurizio Bonandi, Oscar Tani, Giancarlo Salomoni, Urbano Guidori e Filippo Negosanti. I corsi avranno inizio alle ore 21. Per prendervi parte è necessario tesserarsi al Gruppo Micologico “Valle del Savio”. Per ulteriori informazioni e per iscrizioni contattare [email protected] oppure chiamare il 347 2465064.