Alla scoperta di Machu Picchu con il divulgatore Gianni Rossi

Cesenatico oggi ospita il primo di una serie di quattro incontri dedicati a temi di carattere storico, scientifico e archeologico. L’appuntamento è alle 20.45 nel salone del circolo Arci Borella, dove in collaborazione con la Cooperativa Casa del Popolo ed il patrocinio del Comune di Cesenatico, si parlerà di "Machu Picchu: la città perduta degli Inca". Il divulgatore scientifico Gianni Rossi illustrerà il Perù, che è stato la culla della civiltà Inca, il più vasto impero precolombiano del continente americano. La sua esistenza va dal XII secolo fino alla conquista spagnola (1532-1572), e la sua capitale fu Cusco. La civiltà Inca unificò, conquistando o annettendo pacificamente, la maggior parte dei territori occidentali dell’America del Sud. Il sito archeologico di Machu Picchu è uno dei maggiori simboli dell’impressionante architettura e ingegneria dell’impero, patrimonio dell’umanità Unesco fin dal 1983. Si trova a 2.430 metri sul livello del mare ed è una città risalente alla metà del XV secolo. Diverse ipotesi sono state avanzate circa il significato di Machu Picchu, da residenza invernale dell’imperatore, a centro religioso, a ritiro spirituale. In assenza di documenti scritti è l’analisi degli edifici che ne suggerisce la funzione. Machu Picchu ospitava una popolazione di mille abitanti e tra gli edifici più importanti spiccano il palazzo, caratterizzato dalla monumentalità e ricercatezza delle strutture, ed un tempio. Il collegamento con il Sole, divinità centrale nella religione Inca (lo stesso imperatore è considerato il figlio del Sole), è presente in un altro importante luogo di Machu Picchu, situato nel punto più alto della città, dove un blocco di roccia madre è stato scolpito così da far emergere un pilastro, perfettamente allineato sull’asse nord-sud ed est-ovest con le montagne sacre che delimitano il sito.

g.m.