Alla Scuola Moda sbocciano rose e abiti

Il momento dell’incontro finalmente s’avvera e un affascinante aspetto del progetto "Anita fidelis" a lungo accarezzato, grazie alla mediazione del presidente del Centro studi Olim Flaminia, Andrea Antonioli, e la sezione di Cesena "Malatesta" di Fidapa BPW International, giunge a coronamento nel pomeriggio di sabato. Dopo confronti a distanza, una rappresentanza dell’Università di Santa Catarina, a sud est del Brasile sarà a Cesena e accolta da Scuola Moda diretta da Catia Lorenzini, per le risultanze sullo studio dell’abito di broccato che Anita Garibaldi cambiò a San Marino (da quel giorno custodito All’archivio di Stato del Titano), per indossarne uno più pratico e leggero, regalatole dalle donne sammarinesi. L’evento prevede inoltre la donazione di un esemplare della "rosa di Anita" creata dall’ibridatore Giulio Pantoli e la consegna della targa (offerta da Bellidecò) dedicata alla memoria di Maria Castellani, fondatrice nel 1930, di Fidapa BPW Italia e prima presidente nazionale della Federazione femminile internazionale.

"L’obiettivo – spiega Antonioli – è quello di valorizzare la Scuola Moda Cesena e la capacità dimostrata nel risollevarsi dall’alluvione che ne ha danneggiato i locali nel maggio dello scorso anno. È stato attivato un programma di collaborazione internazionale di grande qualità affine all’attività didattica di entrambe le scuole, che avrà il suo culmine in una sfilata di moda ispirata alla rosa, nonché nella presentazione dei risultati scientifici e ricostruttivi dell’abito di Anita da parte dell’Unifebe di Santa Catarina, presente con la rettora Rosemari Glatz e con la professoressa Edineia Pereira, la quale vide per la prima volta l’abito di Anita nel 2022 quando venne in Italia proprio su invito di Olim Flaminia. La circostanza ha permesso di studiare, per la prima volta in assoluto, l’abito che Anita Garibaldi indossò a Cetona in provincia di Siena durante la celebre "trafila" di 14 giorni e che le fu cambiato a San Marino".

"Importantissimo sottolineare – afferma la docente Pereira - che durante gli studi sono state effettuate anche le misurazioni del corpo di Anita che era incinta al sesto mese, nei suoi ultimi istanti di vita". "La Scuola Moda - dice Catia Lorenzini -, presenterà il lavoro della classe composta da otto allieve al primo anno di formazione insieme alla classe di sartoria, che ha portato alla riproduzione dell’abito di Anita in tutte le sue parti. La sfilata comprende la creazione di modelli in foggia di rosa". "La fondatrice di Fidapa Maria Castellani – asserisce Mirella Ravaglia presidente della sezione di Cesena – ha conosciuto le persecuzioni razziali in quanto ebrea e con caparbietà si è ripresa i titoli di laurea e i ruoli che le erano stati tolti. Ha incoraggiato le donne a fare squadra e a non essere subalterne nel lavoro e in famiglia e ad approfondire le materie che oggi chiamiamo stem, un tempo pressoché precluse alle donne. Merita certamente una targa".

All’inaugurazione saranno presenti autorità, le istituzioni aderenti al progetto "Anita Fidelis" e Catia Pantoli, figlia dell’ibridatore della rosa Giulio Pantoli scomparso 6 anni fa. L’evento cesenate è preceduto venerdì da uno simile presso la Cava dei Balestrieri di San Marino, e da una rievocazione storica, martedì 21, alla Fattoria Guiccioli di Mandriole (Ravenna), luogo in cui l’eroina morì.