Alla scuola pluriclasse di Piavola un contributo da 11.500 euro

La scuola primaria ’Antonio Muratori’ di Piavola si è aggiudicata un contributo regionale di 11.500 euro, pari al 100% della richiesta economica, per progetti didattici ed educativi da attivare sulle pluriclassi di Piavola. E’ il progetto "Scuola di un paese che si fa scuola" realizzato grazie alla progettazione di Claudia Gorini, insegnante e referente della scuola di Piavola, di concerto con gli uffici comunali e l’assessore alla scuola Ignazio Palazzi. Queste nuove risorse serviranno ad attivare diversi laboratori, come ’Do ciacri in rumagnol’ in collaborazione con la ’Band Selvaggia’, poi ’Ceramicando’ laboratorio di ceramica per stimolare alla manualità e avvicinare i ragazzi e le ragazze all’arte. Parallelamente l’associazione ’Insieme per Crescere’ svilupperà un ambizioso progetto di uscite didattiche, spunti di riflessione per i genitori, acquisizione di competenze digitali, educazione alimentare e tanti altri stimoli che vanno nella direzione del benessere scolastico e sociale. La sindaca Monica Rossi e l’assessore alla scuola Ignazio Palazzi, esprimono grande soddisfazione: "Siamo veramente felici di questo risultato: la scuola di Piavola, che ha recentemente beneficiato di un bel restyling e di interventi di efficientamento energetico, ci sta davvero a cuore, e siamo orgogliosi che questo stia diventando un esempio da seguire anche a livello locale. Gli importanti risultati di apprendimento e di socializzazione che il modello pluriclasse sta dando a livello nazionale ci rende orgogliosi di avere contribuito e sostenuto questa strada. Ringraziamo la maestra Claudia Gorini che ha lavorato al progetto, assieme agli uffici competenti"" In Italia sono circa 2000 le pluriclassi, e in Emilia Romagna sono 124. Edoardo Turci